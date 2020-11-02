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حوادث

بلاغ كاذب يكشف اختلاس موظف 850 ألف جنيه من شركة بالسلام

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:51 م
جريدة الدستور
مريم جبل -عمرو المزيدي
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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، اليوم الإثنين، من كشف قيام مندوب تحصيل بإحدى شركات المدفوعات الإلكترونية باختلاق واقعة سرقة مبلغ 850 ألف جنيه وإصابته تحت تهديد السلاح بالسلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من مندوب تحصيل لإحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرحين سطحيين أعلى الذراع الأيمن وتم إسعافه على أساس أنه حال استقلاله سيارته بدائرة القسم وبحوزته حقيبتين بداخلهما مبلغ مالى 850 ألف جنيه من متحصلات الشركة محل عمله.

استوقفه شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قاما بمغافلته واستوليا على الحقيبتين وبداخلهما المبلغ المالى، وأثناء مقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وتهديده باستخدام سلاح نارى ( بندقية خرطوش، سلاح أبيض ) ولاذا بالفرار.

وتبين قيام المبلغ باختلاق الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية اختلاسه مبلغ مالى من عهدته بالشركة محل عمله على فترات، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على المبلغ المالى واختلاق واقعة سرقته بالإكراه وفى سبيل ذلك استعان بعاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، لمساعدته في تنفيذ مخططه مقابل تحصلهما على مبلغ مالى.

وقام بتسليمهما سلاح نارى (بندقية خرطوش) واتفق معهما على حضورهما محل البلاغ والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإشهار السلاح النارى تجاهه لإبعاد الشبهة الجنائية عنه، وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى 740 ألف جنيه من متحصلات الواقعة – سلاح نارى "بندقية خرطوش" - عدد 10 طلقات من ذات العيار).

وأقر بقيامة بسداد المبلغ المالى الذى قام باختلاسه من الشركة محل عمله وتسليم باقى المبلغ للمتهمين سالفى الذكر مقابل تنفيذ مخططه، وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وأكد المتهمان أقوال المتهم الأول واعترفا بارتكاب الواقعة بالتواطؤ معه على واقعة سرقة بالإكراه على خلاف الحقيقة مقابل تحصلهما على المبلغ المالى المُشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة بمسكنهما، وأقرا بانفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء محامى الشركة محل عمله تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة والاختلاس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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