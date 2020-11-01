تحويل رواية «شلة ليبون» إلى فيلم سينمائي

تحويل رواية «شلة ليبون» إلى فيلم سينمائي
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:00 م
محمد مجديطباعة
كشف المنتج وليد مصطفى، المالك لإذاعة إينرجي، أنه اشترى حقوق رواية "شلة ليبون" للكاتب هشام الخشن استعدادًا لتحويلها إلى فيلم سينمائي ضخم.
وصدرت رواية "شلة ليبون" قبل أشهر، ولاقت نجاحًا كبيرًا، كما تمت طباعتها لأكثر من مرة، وتدور الرواية حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة تمتد لأطول من ثلاثين عامًا منذ تزاملوا في مدرسة شهيرة بحي الزمالك.
وكانت ليلة رأس السنة عام 2010 مختلفةً حين شدتهم لعبة اختاروا أن يلعبوها من أجل فوز أحدهم بجائزة كبري، ووسط استغراقهم في لعبتهم نتعرف علي حكاياتهم التي تشابكت خيوطها واتسقت بغرابة مع مجريات ما اعتدنا تسميته لعبة اتضح أنها أقرب ما تكون لمقدرات الحياة.
وقال المنتج وليد مصطفى إنه أعجب بالرواية منذ قراءتها في المرة الأولى، وإنه متحمس لتحويلها إلى فيلم سينمائي ضخم، خاصة أنها تلمس ما نراه في مجريات حياتنا".
وصدرت رواية "شلة ليبون" قبل أشهر، ولاقت نجاحًا كبيرًا، كما تمت طباعتها لأكثر من مرة، وتدور الرواية حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة تمتد لأطول من ثلاثين عامًا منذ تزاملوا في مدرسة شهيرة بحي الزمالك.
وكانت ليلة رأس السنة عام 2010 مختلفةً حين شدتهم لعبة اختاروا أن يلعبوها من أجل فوز أحدهم بجائزة كبري، ووسط استغراقهم في لعبتهم نتعرف علي حكاياتهم التي تشابكت خيوطها واتسقت بغرابة مع مجريات ما اعتدنا تسميته لعبة اتضح أنها أقرب ما تكون لمقدرات الحياة.
وقال المنتج وليد مصطفى إنه أعجب بالرواية منذ قراءتها في المرة الأولى، وإنه متحمس لتحويلها إلى فيلم سينمائي ضخم، خاصة أنها تلمس ما نراه في مجريات حياتنا".