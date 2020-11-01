تحويل رواية «شلة ليبون» إلى فيلم سينمائي

كشف المنتج وليد مصطفى، المالك لإذاعة إينرجي، أنه اشترى حقوق رواية "شلة ليبون" للكاتب هشام الخشن استعدادًا لتحويلها إلى فيلم سينمائي ضخم.وصدرت رواية "شلة ليبون" قبل أشهر، ولاقت نجاحًا كبيرًا، كما تمت طباعتها لأكثر من مرة، وتدور الرواية حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة تمتد لأطول من ثلاثين عامًا منذ تزاملوا في مدرسة شهيرة بحي الزمالك.وكانت ليلة رأس السنة عام 2010 مختلفةً حين شدتهم لعبة اختاروا أن يلعبوها من أجل فوز أحدهم بجائزة كبري، ووسط استغراقهم في لعبتهم نتعرف علي حكاياتهم التي تشابكت خيوطها واتسقت بغرابة مع مجريات ما اعتدنا تسميته لعبة اتضح أنها أقرب ما تكون لمقدرات الحياة.وقال المنتج وليد مصطفى إنه أعجب بالرواية منذ قراءتها في المرة الأولى، وإنه متحمس لتحويلها إلى فيلم سينمائي ضخم، خاصة أنها تلمس ما نراه في مجريات حياتنا".