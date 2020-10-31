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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ماذا قالت صحف السعودية عن افتتاح جامعة سلمان بمصر؟

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:04 م
افتتاح جامعة سلمان
افتتاح جامعة سلمان بمصر
جميلة على
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سلطت الصحف والمواقع الإخبارية السعودية، الضوء على افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، صباح اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.

وأشارت الصحف السعودية إلى حفاوة استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، كما أشارت إلى تصريحات السفير بسام راضي؛ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، التي أوضح فيها أن جامعة الملك سلمان تعد أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة.

وتتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدن الطور- رأس سدر- شرم الشيخ، بطاقة استيعابية نحو 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل، وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

«الدستور» تلقي الضوء على ما تناولته الصحف السعودية عن افتتاح جامعة الملك سلمان.

«سبق»
أشارت جريدة سبق في صفحتها الأولى إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمير تبوك أثناء افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، مشيرة إلى حفاوة الاستقبال.

«الوطن»
تحدثت جريدة الوطن السعودية عن حفاوة المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال ألأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

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