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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

402 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:28 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 402 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 347282 حالة، من بينها 8038 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و776 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- أن الحالات المسجلة وعددها 402 حالات منها 42% إناث و58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12% والبالغين 85%، وكبار السن 3%، مشيرة إلى أنه تم إجراء 51418 فحصًا مخبريًا جديدًا.

وأشارت "الصحة السعودية" إلى أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5402 حالة، فيما تم تسجيل 433 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 333842 حالة.

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