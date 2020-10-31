التنظيم والإدارة: حظر جمع الموظف بين عملين خلال الإجازات بدون تصريح

أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حظر جمع الموظف العام بين وظيفتين بغير الحصول على ترخيص، أو مزاولة مهنة أخرى خلال فترة الإجازة إلا بموافقة جهة عمله الأصلية.وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لفيديوجراف نشره عبر موقعه الرسمى، أن أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيدية ألزما الموظف بإخطار جهة عمله الأصلية رسميًا برغبته فى العمل لصالح جهة أخرى خلال فترة الإجازة، ومن ثم الحصول على موافقة من السلطة المختصة بذلك أو الرفض، مشيرًا إلى أن مخالفة تلك الأحكام تعرض الموظف للمسائلة التأديبية.