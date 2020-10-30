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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفاة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام «القومى للمرأة» الأسبق

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:51 م
الدكتورة فرخندة حسن
الدكتورة فرخندة حسن
منة سالم
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أعلنت أميرة سيد مكاوي، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" منذ قليل، عن وفاة الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة.

وقالت ابنة الفنان الراحل سيد مكاوى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شجرة الكبار فقدت ورقة مهمة، غابت العظيمة الدكتورة فرخندة حسن ربنا يسعدها فى الجنة".

وتقام صلاة الجنازة على الفقيدة، غدًا السبت، عقب صلاة الظهر من مسجد كومباوند "جرين هايتس" في 6 أكتوبر أمام مول العرب.

وفرخندة حسن، من مواليد 1930، وهى سياسية وأكاديمية مصرية، والأمين العام السابق للمجلس القومى للمرأة، وعملت أستاذ دكتور جيولوجيا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

انتخبت عضوًا فى البرلمان المصرى عام 1979 وحتى 1984، وبعدها انضمت إلى مجلس الشورى، كما عملت كناشطة في مجالات حقوق المرأة والحفاظ على البيئة.

حصلت على الدكتوراه فى الجيولوجيا من جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة عام 1970، كما حصلت على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى عام 1980.

وتقلدت منصب رئيس مشارك سابق للمجلس الاستشارى للجنة الجنس النوعى بالأمم المتحدة.

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