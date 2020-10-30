رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

القصبى عن هجوم «نيس»: حذرت العالم.. من يلعب بالتطرف يحترق

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:18 م
عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى
كتب : عمرو رشدى
طباعة
استنكر رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبدالهادى القصبى، موقف المجتمع الدولى وتخاذله في عدم التصدي للفتن والتعصب والشائعات التى تثير أصحاب الهوى والنفوس الضعيفة المتطرفة والتى ترتكب العمليات الإرهابية دون مراعاة للإنسانية.

وقال المستشار الاعلامى للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل، إن رئيس الأعلى للطرق الصوفية حذر المجتمع الدولي مرارا وتكرارا من عدم المواجهة، مطالبا بتكاتف العالم أجمع لمواجهة الفتن والتعصب والتطرف بجميع أشكاله دون اللعب بالمسائل العاطفية، لأن من يلعب بالتطرف ستحرقه لذلك على العالم أجمع التصدي لذلك حتى لا يجنى ثمار التعصب، لذلك على القوى الدولية والرموز الإنسانية التصدي لهذا الفكر الإرهابى والذى لا وطن ولا دين له.

وأدان "القصبى" فى بيان له منذ قليل الحادث الإرهابي بمدينة نيس بفرنسا وكل الحوادث المتطرفة والتي لا تمت بأى دين من الأديان لأن جميع الأديان تحافظ على النفس الإنسانية ومن يتعدى على نفس لا دين ولا وطن له وفاقد الأهلية والوعى والقيم، وعلينا جميعا مواجهة القوى الشيطانية التى تدعم التطرف بجميع أشكاله وصوره ومولت هذا الفكر المتشدد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

قطر تعتذر عن «فضيحة التعرية».. الدوحة تأسف رسميًا عن واقعة «سيدات المطار»

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

الصور

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

وفاة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام «القومى للمرأة» الأسبق

قطر تعتذر عن «فضيحة التعرية».. الدوحة تأسف رسميًا عن واقعة «سيدات المطار»

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

حبيب نور محمدوف ينتقد ماكرون على خلفية الرسوم المسيئة للرسول

تفاصيل مسلسل نمرة اتنين والحلقة الأولى منه

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب اليونان

أيام زمان

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

«إزرا باوند وهمنجواي».. عشرينات باريس واللقاء الأول

ألعاب البراءة والقسوة في «الزَّمن الحسِّي» لـ جورجو فاستا

«الكتاب العرب»: خطاب ماكرون متعال.. ولا توجد ديانة خالية من المتشددين

الأحد.. انطلاق الدورة العاشرة من مؤتمر الناشرين بالشارقة