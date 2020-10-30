القصبى عن هجوم «نيس»: حذرت العالم.. من يلعب بالتطرف يحترق

استنكر رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبدالهادى القصبى، موقف المجتمع الدولى وتخاذله في عدم التصدي للفتن والتعصب والشائعات التى تثير أصحاب الهوى والنفوس الضعيفة المتطرفة والتى ترتكب العمليات الإرهابية دون مراعاة للإنسانية.وقال المستشار الاعلامى للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل، إن رئيس الأعلى للطرق الصوفية حذر المجتمع الدولي مرارا وتكرارا من عدم المواجهة، مطالبا بتكاتف العالم أجمع لمواجهة الفتن والتعصب والتطرف بجميع أشكاله دون اللعب بالمسائل العاطفية، لأن من يلعب بالتطرف ستحرقه لذلك على العالم أجمع التصدي لذلك حتى لا يجنى ثمار التعصب، لذلك على القوى الدولية والرموز الإنسانية التصدي لهذا الفكر الإرهابى والذى لا وطن ولا دين له.وأدان "القصبى" فى بيان له منذ قليل الحادث الإرهابي بمدينة نيس بفرنسا وكل الحوادث المتطرفة والتي لا تمت بأى دين من الأديان لأن جميع الأديان تحافظ على النفس الإنسانية ومن يتعدى على نفس لا دين ولا وطن له وفاقد الأهلية والوعى والقيم، وعلينا جميعا مواجهة القوى الشيطانية التى تدعم التطرف بجميع أشكاله وصوره ومولت هذا الفكر المتشدد.