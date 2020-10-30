بالصور.. الكنيسة تهنئ سفير مصر الجديد بالولايات المتحدة

قدم نيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرجينيا التهنئة للسفير معتز زهران سفير مصر الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة توليه مهام منصبه.جاء ذلك خلال زيارة نيافته لمقر السفارة بواشنطن.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه "عيد النيروز"، تكريمًا للشهداء، الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أواخر أكتوبر.