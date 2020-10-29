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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قبل «سعفة كان الذهبية».. 3 جوائز عالمية حصل عليها «ستاشر»

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:31 م
جريدة الدستور
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فى إنجاز عالمي جديد للسينما المصرية استطاع الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج والسناريست سامح علاء حصد جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائى الدولى.

وبذلك يصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أيا من أقسام المهرجان، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

وكان الفيلم قد حصل من قبل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، لتصبح هذه هي ثالث جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين، ويعتبر مهرجان نامور هو الأهم في بلجيكا ومن أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.

وقد تسلم الجائزة المخرج سامح علاء الذي عبر عن سعادته وفخره بهذه الجائزة، مؤكداً أن الكلمات لا تسعفه للتعبيرعن شعوره بهذه الجائزة الكبرى.

جدير بالذكر أن العرض الأول للفيلم فى مصر كان فى الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى الدولى.

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