ضبط 39 طن أرز تموينى فاسد داخل مخزن ببنى سويف

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف عقب تحريات مسبقة وتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 39 طن أرز تموينى تحتوى على حشرات – سوس غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية بالجملة كائن ببندر بنى سويف، وتم ضبط (أمين المخزن– مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) وبمواجهته إعترف بعلمه بعدم صلاحية الأرز وأنه كان ينوى إعادته للشركة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.