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القبلة

«الطرق الصوفية»: كلمة الرئيس السيسي رسالة إلى العالم أجمع

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:23 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كتب : عمرو رشدى
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أشاد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى ذكرى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

صرح بذلك المستشار الإعلامى للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل، مؤكدا أن الدكتور القصبى أوضح أن الرئيس السيسي وجه رسالة إلى العالم أجمع ورد عليهم بأدب حضرة النبى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وذلك ردا على نشر الرسومات المسيئة.

وهنأ شيخ مشايخ الطرق الصوفية القيادة السياسية والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن الدولة المصرية احتفلت اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف وغدا تحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية أيضا عقب صلاة العشاء بمسجد سيدنا الحسين بإعداد محدودة طبقا للإجراءات الاحترازية والمصريين جميعا يحتفلون فى كل لحظة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأضاف شيخ مشايخ الطرق الصوفية أن الرد الفعلى لجموع المسلمين هو نشر المحبة والتسامح والحب وقبول الآخر والصفح هو أحسن رد نرد به وعلينا أن نتعلم من حضرته إتقان العمل والإخلاص والوفاء به، موضحا إذا كنا متعلقين بحب حضرة النبى صلى الله عليه وسلم، علينا عدم تصديق الشائعات والكذب الذى يستهدف هدم الدولة ولكن إرادة المصريين ووعيهم درع وحائط ضد الأفكار الهدامة.

وأكد القصبي أن العالم أجمع عليه أن يعرف بحضارة ورقة ديننا الإسلامي، قائلا إن هناك بعض الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان ونجدها أول ما تهدر كرامته حينما يصادف هواها ومصلحتها وتكيل بمكيالين.

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