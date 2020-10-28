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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد إمام يبدأ تصوير «الملك» نهاية نوفمبر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:45 م
محمد إمام
محمد إمام
منار إبراهيم
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تعكف أسرة مسلسل "الملك"، وهو اسم مبدئي للعمل الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام، على التجهيزات والتحضيرات الأخيرة لانطلاق التصوير، لينافس به خلال موسم رمضان المقبل.

وعلمت "الدستور" أن صناع المسلسل من المقرر أن يبدأوا التصوير خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وتحديدًا بعد أن تنتهي المخرجة شيرين عادل من تصوير مسلسل "في يوم وليلة"، الذي تواصل على تصويره خلال الفترة الحالية استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، ليدخل به الفنان أحمد رزق، بطل العمل، المنافسة الشتوية المقبلة.

ويستعد "إمام" لعقد جلسات عمل بينه وبين المؤلف والمخرجة، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل والخطوط الدرامية لكل شخصية لترشيح الأبطال المشاركين في العمل.

يذكر أن مسلسل "هوجان" آخر مسلسلات محمد إمام في رمضان قبل الماضي، وشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبواليزيد، هاجر أحمد، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل أيضا.

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