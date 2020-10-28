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مصر

شوقى: كتب الثانوية موجودة فى القرى ولا توجد أسئلة تعجيزية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:05 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤلات بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بشأن مصادر التعلم المختلفة لهم.

وقال الوزير في تصريح صحفي له عبر جروب الواتس آب "تمرد معلمي مصر": "لكل طالب حرية الاختيار في المصادر المناسبة له أو لها، وأنا أرشح بشدة القنوات التليفزيونية، وهي متاحة أيضًا على اليوتيوب بجانب التليفزيون، وكذلك منصة ذاكر للمراحل من KG1 حتى الثالث الإعدادي ومنصة الـ LMS للمرحلة الثانوية.

وحول وجود أسئلة تعجيزية في الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي، قال الدكتور طارق شوقي: "لا يوجد ما يسمى بأسئلة تعجيزية وقد حصل الآلاف من أولادنا على درجات كاملة فى أولى وثانية ثانوي، الامتحانات كتاب مفتوح وتسأل فقط عن فهم الموضوع وهذا هو لب التطوير".

وعن الكتاب المدرسي قال وزير التربية والتعليم: "الكتاب متوفر لكل طلاب المرحلة الثانوية في صورة pdf على التابلت في القرى والنجوع لأن كل طالب يمتلك تابلت ومتصل بالإنترنت".

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