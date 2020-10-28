سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 28-10-2020 بالبنوك المصرية

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.53 جنيه ، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.78 جنيه وللبيع 51.53 جنيه ، وفي بنك مصر انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.78 جنيه وللبيع 51.53 جنيه ، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.64 جنيه ، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.53 جنيه ، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.38 جنيه وللبيع 51.63 جنيه ، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.58 جنيه وللبيع 51.64 جنيه .





أسعار الدينار الكويتي





وفي بنك كريدي أجريكول استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.30 جنيه ، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41 جنيه ، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.6 جنيه ، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.57 جنيه ، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.67 جنيه ، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.53 جنيه ، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.57 جنيه .



وفي المقابل، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47 جنيه ، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.57 جنيه .

يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 28-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في البنوك، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك عوده وبنك التنمية الصناعية، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي.سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 28-10-2020 في البنوك المصرية