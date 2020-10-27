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رئيس التحرير التنفيذي
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رابط التقديم على عداد الكهرباء

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:27 م
عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
حسين العمدة
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يبحث المواطنين عن رابط التقديم على عداد الكهرباء على مؤشر البحث جوجل، حيث يقوم المواطن بالتقديم على عداد الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث تأتي خدمة التقديم على عداد الكهرباء وفقًا لخطة وزارة الكهرباء في التسهيل على المواطنين المصريين ومساعدتهم في التقديم على العداد من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ويأتي العداد الكودي التي توفرة الوزارة بعد إلغاء نظام الممارسات العامة.

رابط التقديم على عداد الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في وقت سابق عن إطلاق موقع إلكتروني للمواطنين لتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمواطن في الكهرباء، وتأتي تلك المنصة الإلكترونية للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا، وتلك القرارات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث ينشر «الدستور» رابط التقديم على عداد الكهرباء من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الكهرباء وهو https:eservices.eehc.gov.eg، الذي يتمكن المواطن المصري من خلالة التقديم على عداد الكهرباء، وبعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، حيث بدأت منصة الكهرباء الإلكترونية أول يوليو الماضي بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم من المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، وممن يتعاملون بنظام الممارسة.

خدمات المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء

توفر المنصة الإلكترونية العديد من الخدمات وهي تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة، وتقديم طلب تركيب عداد كودى، والحصول على شهادة بيانات استهلاك، وتسجيل قراءة عداد الكهرباء، دفع فواتير استهلاك الكهرباء، والحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة"، وتقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف، وتقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد، وتغير أسم صاحب العداد، وتقديم طلب فحص العداد، وتقديم طلب رفع العداد، وتقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر، وتقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية، وتقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية، وتقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت، وتقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

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