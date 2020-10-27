«خليفة على الأرض».. تصريحات أمينة أردوغان المثيرة للجدل تثير غضب الأتراك

«خليفة على الأرض»

«قبول الدعوى»

أثارت تصريحات أمينة أردوغان بشأن الخلافة غضبًا على نطاق واسع؛ حتى إنه قد أقام رجل أعمال تركي يدعى محمد أفجي، دعوى قضائية، وشكوى جنائية إلى مكتب النائب العام بحق قرينة الرئيس التركي؛ بسبب تصريحاتها.أكثر التصريحات استفزازًا للرأي العام مقولتها: «نحن نتحمل مسئولية كوننا خليفة على الأرض»، وقال أفجي إنه لا يمكن أن تكون هناك سلطة موازية بالجمهورية التركية، وهو تصريح فيه انتهاك صريح لوحدة، وسلامة الدولة التركية؛ حيث تم إلغاء الخلافة منذ تأسيس الجمهورية، في عام 1923.ما اعتبره أفجي انتهاك وحدة وسلامة الدولة، حيث تم إلغاء الخلافة منذ تأسيس الجمهورية، وإقامة مجلس الشعب التركي.وقد قدم أفجي للنائب العام ملفًا يتضمن فيديو لتصريحات أمينة أردوغان بشأن تحملها المسئولية كاملة فيما يتعلق بفكرة الخلافة الأردوغانية بتركيا، الأمر الذي كان لافتًا للنائب العام التركي، وعبر عن تعجبه من الدعوى المقدمة في بادئ الأمر، ثم قبلها.