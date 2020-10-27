بدء صرف معاشات نوفمبر الأحد المقبل

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الأحد المقبل الموافق 1 نوفمبر، صرف معاشات شهر نوفمبر، حيث تستعد منافذ صرف الهيئة في استقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى، لصرف استحقاقاتهم التأمينية، دون التقيد بمواعيد لانتهاء يوم العمل والممتد حتى حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ على استحقاقاتهم.وأكدت الهيئة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي "A.T.M"، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي.من جهته، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تصريحات صحفية، إنه سيتابع التقارير اللحظية لغرفة العمليات المركزية تحت رئاسته المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه عمليات الصرف.