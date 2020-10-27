سيدة تعتدي على تلميذ داخل مدرسة وتصيبه بارتجاج فى المخ

شهدت مدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، حيث تشاجر طفلان (8 سنوات) بالصف الثالث الابتدائي إلا أن ولية أمر أحدهما دخلت إلى فناء المدرسة واعتدت بالضرب على الطفل الثاني وأصابته بارتجاج في المخ وتحرك بالعظمة اليسرى بالجمجمة.تلقى فرع المجلس القومى للأمومة بقيادة الدكتورة سلوى ترك، بلاغًا من مسئولة فرع المجلس بمدينة قليوب شيماء جمال باعتداء سيدة بالضرب على طفل داخل فناء مدرسة خلال فترة الفسحة، مما أصابه بارتجاج بالمخ وفقًا للتقرير المبدئي للحالة وتحرر محضر بالواقعة، والذى حمل رقم 10862 لسنة 2020 جنح قسم شرطة قليوب.وأوضحت مقرر الأمومة بالقليوبية، أن الطفلين "عمر" الضحية، و"سالم ج" نجل المتهمة 8 سنوات بالصف الثالث الابتدائى، كانا يلعبان بفناء مدرسة مدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة قليوب التعليمية، ثم تحول اللعب إلى مشاجرة أطفال، إلا أن الطفل "عمر" فوجئ بدخول والدة الطفل "سالم" إلى فناء المدرسة، وضربته وسقط أرضا، وظلت تضربه بقدمها.وتابعت، أنه تم على الفور نقل الطفل "عمر" إلى مستشفى قليوب المركزي، وجاء التقرير المبدئي للحالة أكد إصابة الطفل بارتجاج في المخ وتحرك العظمة اليسرى بالجمجمة للأعلى، وحاليا يمكث الطفل بالرعاية بالمستشفى، مشيرة إلى أن أسرة الطفل أكدوا حدوث الواقعة داخل المدرسة، مطالبين بالتحقيق حول السماح بدخول هذه السيدة والتعدى على الطفل.وجرى تحرير محضر رقم 10862 لسنة 2020 جنح قسم قليوب ضد والدة الطفل "مروة ع ح ا" وتمت إحالة الواقعة للنيابة لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما أنه تتم المتابعة المستمرة من قبل المجلس القومي للأمومة والطفولة.