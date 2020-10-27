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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الداخلية يهنئ جمعة بالمولد النبوي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:31 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
مريم جبل - عمرو المزيدي
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بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأسمى الأمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد المصطفى، صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى، عز وجل، بأن يعيد علينا هذه المناسبة العطرة وعلى مصرنا العزيزة وأمتنا العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات».

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