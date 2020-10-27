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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تطلق دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:14 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
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تحتفل اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيوم الاستدامة وذلك في إطار استراتيجية توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030، برعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وممثلي الوزارات الشريكة.

ومن المقرر أن يتم اليوم استعراض مؤشرات التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ كما سيتم إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة" خلال الاحتفال اليوم.

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