«التخطيط» تطلق دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة

تحتفل اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيوم الاستدامة وذلك في إطار استراتيجية توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030، برعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وممثلي الوزارات الشريكة.ومن المقرر أن يتم اليوم استعراض مؤشرات التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ كما سيتم إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة" خلال الاحتفال اليوم.