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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

ما هى «الجنغونونييا» وكيف يتم استدعاؤها؟ هذه الرواية تجيب

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:22 ص
الجنغونونييا
الجنغونونييا
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن دار "روافد" للنشر والتوزيع٬ رواية "الجنغونونييا.. كواليس السحر" للروائي السعودي سلطان خويطر، والذي سبق وصدر له روايات عمارة الجمل - 2016، السجين والذئب – 2018، وقصص للأطفال، وله تحت الطبع رواية مدينة جبل النار.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "يحتاج الإنسان إلى أربعين سنة ليدرك قيمة الحياة، كما يحتاج الماء إلى مائة درجة من الحرارة لبلوغ مرحلة الغليان وتحتاج الفواكه إلى فصل كامل لبلوغ ذروة النضج، لكل شيء في العالم دورة استثنائية تبدأ من لا شيء حتى بلوغ الذروة ثم تعود أدراجها وتتلاشى، وفي حالتي، حيث كان الفقر يسخر من ضخ أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يوميًّا بسبب العولمة، التي وجدت في الحوسبة ثقبًا أسود هائلًا يبتلع كل ما هو خام، كان الوضع يحتاج بكل ما فيه إلى استدعاء الجنغونونييا، ما هي الجنغونونييا؟ وكيف نشأت؟ وكيف يتم استدعاؤها؟ إليك بوادر الطريقة السحرية لتحضير روح الجنغونونييا".

يقول الكاتب: "يعتبر نشر رواية من هذا النوع مثيرًا لمن لا يكترث سوى بالصورة الجميلة المسطحة ذات البرواز المذهب وربما تتسبب في إعراض بعض محبى الصورة النمطية التخيلية عنها كونها تحمل الكثير من العبارات والأحداث النشاز التي تخدش الحياء العام وتثير التوجس وربما الاشمئزاز والقلق وهذا لا يعني لي الكتابة بحرية مطلقة خارج إطار الرواية".

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