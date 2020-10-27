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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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3 نصائح لقصار القامة للتخلص من الوزن الزائد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:49 ص
الوزن الزائد
الوزن الزائد
وكالات
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يعد التخلص من الوزن أمر أكثر صعوبة لقصار القامة مقارنة بغيرهم من الأشخاص الأكثر طولًا.

موقع «وورلد توداي» كشف الأسباب التي تجعل فقدان الوزن لقصار القامة أمر أكثر صعوبة، والتي على رأسها أن الأجسام الأصغر تتطلب طاقة أقل، وبالتالي يصبح حرقها للسعرات الحرارية أقل.

ورأى الموقع أن الأشخاص القصار لديهم عضلات أقل مقارنة بالأشخاص الأطول، الأمر الذي يجعل من الصعب عليهم التخلص من الكيلوجرامات بشكل أسرع من أولئك الأطول.

ولمواجهة هذه الصعوبة قدم الموقع مجموعة من النصائح لمساعدة الأشخاص الأقصر في إنقاص أوزانهم والتي جاءت كالتالي:

1- تناول طعام أقل
قصار القامة يحرقون سعرات حرارية أقل، وبالتالي هم بحاجة لاستهلاك سعرات حرارية أقل، ولذلك ينصح بتناول الطعام على قدر الحاجة فقط.

2- رفع الأثقال
تساعد التمارين في التخلص من الوزن، وخاصة عملية رفع الأثقال التي تساعد في تشكيل العضلات، وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

3- تناول المزيد من البروتين
الأشخاص الذين يحاولون التخلص من الوزن الزائد بحاجة للبروتين الذي يمثل وحدة بناء الخلايا، وهام لإعادة بناء العضلات.

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