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محافظات

شن فرع المكتب الاقليمي لحماية المستهلك بمركز الفرافرة بالتعاون مع ادارتي التموين والتفتيش الصيدلي، حملة مرور على عدد من الصيدليات، و ذلك للتاكد من انضباط أسعار الأدوية و جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومعلومية مصادرها

«حماية المستهلك» يشن حملة مرور على عدد من الصيدليات بالوادى الجديد (صور)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:39 م
حملة مرور على الصيدليات
حملة مرور على الصيدليات
محمد مهدي
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شن فرع المكتب الاقليمي لجهاز حماية المستهلك بمركز الفرافرة بالتعاون مع إدارتي التموين والتفتيش الصيدلي، حملة مرور على عدد من الصيدليات، وذلك للتاكد من انضباط أسعار الأدوية وجودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومعلومية مصادرها.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضبط الأسواق ومحاربة كافة أشكال الغش التجاري، لحماية صحة المواطنين، وذلك بالتزامن مع استعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وتم خلال الحملة العثور على كميات من الأدوية منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر، وتم تحرير عدة محاضر للمخالفين، وتحريز المضبوطات المخالفة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويهيب المكتب بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات خاصة فيما يتعلق بسلامة الغذاء والدواء.

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