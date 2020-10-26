صيانة أعمدة الكهرباء بطريق «زفتى - بنها»

نظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة زفتى، حملة صيانة لأعمدة الكهرباء وتم استبدال العوازل التالفة على طريق (8) زفتى - بنها، وذلك بإشراف وحدة الصيانة بمركز ومدينة زفتى، وفريق الصيانة من المختصين، وذلك بناءً على توجيهات هشام أبوالمكارم، رئيس المدينة.من جانبه قال أحمد توفيق، نائب رئيس مجلس مدينة زفتى لشئون القرى، إنه تم رفع كمية كبيرة من القمامة بالوحدات المحلية التابعة للقرى الواقعة في نطاق الطريق، وكذلك على الطريق السريع زفتى - بنها، حتى نهاية الحدود مع محافظة المنوفية والقليوبية.وعلى جانب آخر؛ تابع محافظ الغربية، أعمال الترميم الخاصة بكورنيش طنطا والتي تتم على نفقة المقاول بعد تعرض الكورنيش لهبوط أرضي مفاجئ، كما تابع أعمال الرصف بحي ثان طنطا بمنطقة الاستاد حيث تفقد شارع الرخاء والشوارع المحيطة به، موجهًا رئيس حي ثان طنطا بنظافة الشوارع الجانبية ورفع الأتربة الموجودة بها.