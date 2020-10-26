نجمات تألقن بملابس مثيرة فى مهرجان الجونة

أثارت الفنانة الشابة آية سالم، الجدل بإطلالتها الجريئة في اليوم الرابع بمهرجان الجونة فى دورته الرابعة، حيث ارتدت فستان أشبه بـ"الكاش مايوه" قصير.ولم تكن الأولى التى ظهرت بإطلالة تشبه ملابس البحر، فقد كانت الفنانة التونسية سارة حناشى الجدل بعدما أطلت أمس بملابس مثيرة، حيث حضرت الممثلة التونسية الشابة سارة حناشى عرض فيلم "200 متر"، الذى يعرض في مهرجان الجونة بدورته الرابعة، ولفتت الأنظار إليها بعد ظهورها مرتدية "كاش مايوه" على السجادة الحمراء.وارتدت الممثلة التونسية فستان أشبه بالروب، ذات ألوان النبيتي والأصفر، وكان الفستان قصير للغاية، الأمر الذي وصفه البعض بالإطلالات الجريئة حتى الآن.كما الحال مع الممثلة سارة عبدالرحمن، والتى ارتدت ملابس أشبه بملابس البحر، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الإطلالات الغريبة.ظهرت الفنانة سارة عبدالرحمن خلال فعاليات اليوم الثانى لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، مرتدية فستان قصير بقصة الكب، يشبه الشال، مزيجًا من الألوان الأزرق والبينك والأبيض والزيتى والمسطردة، مزود بقصة الكشكشة عند منطقة الخصر.