رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نجمات تألقن بملابس مثيرة فى مهرجان الجونة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:19 م
اية سالم
اية سالم
إسلام جمال
طباعة
أثارت الفنانة الشابة آية سالم، الجدل بإطلالتها الجريئة في اليوم الرابع بمهرجان الجونة فى دورته الرابعة، حيث ارتدت فستان أشبه بـ"الكاش مايوه" قصير.

ولم تكن الأولى التى ظهرت بإطلالة تشبه ملابس البحر، فقد كانت الفنانة التونسية سارة حناشى الجدل بعدما أطلت أمس بملابس مثيرة، حيث حضرت الممثلة التونسية الشابة سارة حناشى عرض فيلم "200 متر"، الذى يعرض في مهرجان الجونة بدورته الرابعة، ولفتت الأنظار إليها بعد ظهورها مرتدية "كاش مايوه" على السجادة الحمراء.

وارتدت الممثلة التونسية فستان أشبه بالروب، ذات ألوان النبيتي والأصفر، وكان الفستان قصير للغاية، الأمر الذي وصفه البعض بالإطلالات الجريئة حتى الآن.

كما الحال مع الممثلة سارة عبدالرحمن، والتى ارتدت ملابس أشبه بملابس البحر، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الإطلالات الغريبة.

ظهرت الفنانة سارة عبدالرحمن خلال فعاليات اليوم الثانى لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، مرتدية فستان قصير بقصة الكب، يشبه الشال، مزيجًا من الألوان الأزرق والبينك والأبيض والزيتى والمسطردة، مزود بقصة الكشكشة عند منطقة الخصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سخر منها.. كيف اعترض يحيى شاهين على رفض تقبيله للفنانة ماجدة؟

نتيجة معادلة الدبلومات التجارية جامعة القاهرة

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

مصر تلبي دعوة جنوب إفريقيا وتوافق على إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

سخر منها.. كيف اعترض يحيى شاهين على رفض تقبيله للفنانة ماجدة؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة الساحل»

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

إعصار قوي يجتاح الفلبين ويشرد الآلاف

الأمير هاري: نشأتي أبعدتني عن التحيز العنصري الأعمى

مزاد على قطع استخدمها عناصر الاستخبارات السوفيتية خلال الحرب الباردة

العلماء ينبهون لعلامة تحذير رئيسية رابعة لكورونا

أيام زمان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

أسرار اللحظات الأخيرة في وفاة أم كلثوم.. خضعت لأول جراحة نقل صفائح دم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

«تجليات من القاموس البصري» التراث الشعبي في متحف فني مفتوح

لجنة الفرز في جائزة الشيخ زايد للكتاب تختتم جلساتها بعد تقييم 2349 ترشيحًا

فرقة المسرح الحديث تستعد لـ«أبي تحت الشجرة»

وزير الثقافة العراقى يلتقى الناقد فاضل ثامر لبحث تكريم كبار المثقفين