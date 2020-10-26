ريهام عبدالغفور تبدأ تصوير أول مشاهدها فى «ربع قيراط»

بدأت، اليوم، الفنانة ريهام عبدالغفور تصوير أول مشاهدها فى حكاية "ربع قيراط" فى أحد اللوكيشنات الرئيسية للعمل فى منطقة 6 أكتوبر، ويسعى صناع المسلسل للانتهاء من تصوير الحكاية خلال أقل من أسبوعين.ومن المقرر عرض أولى حلقات حكاية "ربع قيراط" يوم 7 نوفمبر المقبل، على شاشة قناة dmc، وذلك بعد انتهاء عرض حكاية "لازم أعيش" لجميلة عوض.وحكاية "ربع قيراط" يشارك في بطولتها مصطفى درويش، وإنعام سالوسة وإبراهيم السمان وأحمد درويش، والحكاية من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.مسلسل "إلا أنا" هو قصص مقتبسة من أحداث واقعية، ويتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري، منها نظرة المجتمع الشرقي للمرأة وكفاحها المستمر لتحقيق ذاتها وتمكينها في سوق العمل، والوصول إلى علاقة سوية مع الرجل والمسلسل قصة الكاتب يسري الفخراني، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة.