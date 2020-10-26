مصدر أمني: لم نتلقى بلاغات بشأن حرق لافتات مرشح النواب مرتضى منصور

كشف مصدر أمني، حقيقة حرق لافتات مرتضى منصور، المرشح لعضوية مجلس النواب عن داشرة ميت غمر بالدقهلية.وقال المصدر، إن مديرية أمن الدقهلية لم تتلقى أي بلاغات بذلك الشأن.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه لحرق لافتات مرتضى منصور المرشح لمجلس النواب عن دئرةميت غمر بمحافظة الدقهلية.