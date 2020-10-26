أشرف صبحى: لاعبو بيراميدز يستحقون بالغ التقدير لما قدموه فى الكونفدرالية

صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن لاعبي نادي بيراميدز يستحقون كل الإشادة والتقدير من جماهير كرة القدم المصرية والأفريقية؛ لما قدموه من أداء مشرف خلال منافساتهم ببطولة الكونفيدرالية، ووصولهم للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.وأشار الوزير إلى أنه فخور بالأداء المشرف للفريق بكل عناصره رغم خسارته البطولة، وأنهم بهذا الأداء يمثلون إضافة كبيرة لكرة القدم وللمنتخبات المصرية، وأن جميع أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني وإداري لما قدموه من أداء رجولي ومشرف طوال مشوار بطولة كأس الكونفدرالية استحقوا الإشادة والتقدير.وأعرب الوزير عن تمنياته لهم بالتوفيق في مختلف المنافسات المقبلة وخاصة الأفريقية منها.كان فريق بيراميدز قد خسر في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية من فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، ليتوج الفريق المغربي باللقب القاري.