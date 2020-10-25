إصابة 3 في هجوم لسمكة قرش بجنوب سيناء

تلقت وزارة البيئة اليوم، بلاغًا يفيد بتعرض 3 أفراد لهجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد في جنوب سيناء، ما أدى إلى إصاباتهم ونقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإسعافات اللازمة، والإجراءات المناسبة في هذا الصدد.وتجري وزارة البيئة حاليًا كل التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث، وفقًا للبروتوكولات العالمية في هذا الشأن لتحديد الأسباب التي قد تكون سببًا في هذا الحادث.وأكدت وزارة البيئة أنها تتابع الموقف عن كثب، وستقوم بإعداد بيان تفصيلي فور الانتهاء من التحقيقات، لتحديد نوع السمكة وحجمها وأسباب الحادث بشكل تفصيلي.