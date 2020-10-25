«ملاية سرير».. فستان إنجي علي يثير السخرية

أثارت إطلالة المذيعة إنجي علي جدلا على السوشيال ميديا، وشبهها بعض بـ«ملاية السرير»، حيث ارتدت المذيعة فستانا من القطن ذا لون أبيض فوق الركبة.وكان فستان المذيعة إنجي علي خاليا من أي تفاصيل وألوان أخرى، فهو من الأبيض السادة، حيث ارتدت شوز أبيض مرصع بـ«الترتر».وتعتبر إنجي علي من المهتمين بعالم الفن، حيث تعتبر المشاركة الرابعة لها على التوالي بمهرجان الجونة السينمائي.وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.