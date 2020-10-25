نائب الرئيس الأمريكي يرفض دخول الحجر الصحي

أعلن البيت الأبيض، الأحد، عن أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لا ينوي تعليق حملته الانتخابية على الرغم من تشخيص إصابة مدير مكتبه مارك شورت ومساعدين رئيسيين آخرين في فريقه بفيروس كورونا.ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، أقر المتحدث باسم نائب الرئيس، ديفن أوميلي، بأن بينس يعد من المخالطين بشكل وثيق لمساعديه المصابين بالوباء.وأكد أن نائب الرئيس لن يدخل الحجر الصحي، وقرر عدم إدخال أي تعديلات في جدول رحلاته المقررة.وقال أوميلي إن بينس وزوجته كارن خضعا أمس السبت لفحص كورونا وجاءت نتائجه سلبية وهما في حالة صحية جيدة.وأشار المتحدث إلى أن قرار بينس جاء بالتشاور مع الفريق الطبي التابع للبيت الأبيض وبالتوافق مع الإرشادات الخاصة بالمسئولين المهمين الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وتنص هذه الإرشادات على ضرورة أن يتابع المسئولون المهمون الذين خالطوا مصابًا بكورونا وضعهم الصحي بعناية ويرتدوا الكمامة أثناء تواجدهم قرب الناس الآخرين.