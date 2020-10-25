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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاثمرينى: اليونانيون يخشون عدوانية أردوغان أكثر من كورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:06 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن 7 من كل 10 يونانيين يشعرون بالقلق من مسار فيروس كورونا، كما عبروا عن قلقهم من العدوان التركي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لاستطلاع جديد للرأي، يمنح حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم تقدمًا بنسبة 18 نقطة مئوية على حزب سيريزا اليساري.

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته شركة Pulse نيابة عن Skai، أن 70٪ من المستجيبين قلقون بشأن الوباء، بينما أعرب 73٪ عن قلقهم بشأن موقف تركيا المعاكس لليونان.

ولا يبدو أن الأزمات أثرت في تقدم الحكومة على المعارضة الرئيسية، وعندما سئلوا كيف سيصوتون إذا أجريت الانتخابات الآن، قال 41.5% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يدعمون ND الحزب الحاكم و23.5% فقط لسيريزا المعارض الرئيسي.

وجاءت حركة التغيير من يسار الوسط (KINAL) في المركز الثالث بنسبة 7%، يليها الحزب الشيوعي بنسبة 6%، وحصل الحزب اليونان اليميني المتطرف على نسبة 4.5% فقط.

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