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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: مرتاحون للتعاون الروسي الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:21 م
بوتين
بوتين
عبير سليم
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن ارتياح موسكو لمستوى تعاونها مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار بوتين، في تصريحات صحفية، نقلتها شبكة روسيا اليوم، إلى أن المعلومات المقدمة من الولايات المتحدة أسهمت مرارا في إحباط هجمات إرهابية في روسيا، وسبق له أن شكر نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هذه المساعدة.

وتابع بوتين: "ونحن من جانبنا نسعى لأن نسدد ما علينا مقابل ذلك، فلدينا اتفاق مع الرئيس الأمريكي بهذا الشأن".

وأعرب الرئيس الروسي عن تمنيه بأن يكون التعاون بين البلدين في هذا المجال أفضل مما هو عليه الآن، لكن مستواه "جيد بشكل عام".

يشار إلى أن اتفاق الرئيسين الروسي والأمريكي على "مواصلة التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب" كان في ديسمبر الماضي، حيث ساهم الرئيس الأمريكي عبر القنوات الاستخباراتية في إحباط تنفيذ هجمات إرهابية في روسيا، وفق الكرملين.

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