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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 1292 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:33 م
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1292) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:
ضبط (4٫25 طن "سجق – مقطعات لحوم – فول صويا") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بدون مستندات مجهولة المصدر " منتج نهائى " مستلزمات إنتاج، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم – كائن بعين شمس بالقاهرة).

ضبط (77٫6 طن "سمسم – سكر حر – زيت طعام"مستلزمات إنتاج ) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لإدخالها فى عمليات التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لانتاج الحلاوة الطحينية – كائن بقويسنا بالمنوفية).

ضبط (3٫17 طن دواجن) تم ذبحها بدون إشراف طبى بيطرى وتعبئتها داخل عبوات بدون بيانات مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر دواجن بدون ترخيص – كائن بثالث المنتزه بالإسكندرية).

ضبط (36000 قطعة شيكولاتة معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية منتج نهائى - 16٫925 طن "زبدة كاكاو – سكر حر – كاكاو بودرة – جوز هند – بودرة لبن" بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج") بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية – كائن بالقناطر الخيرية بالقليوبية).

ضبط (3 طن سكر حر بدون مستندات مجهول المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية – كائن بفاقوس بالشرقية).

ضبط (2٫1 طن منظفات صناعية بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لتعبئتها لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية – كائن بفرشوط بقنا).

ضبط (10 طن " أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية – كائن بفاقوس بالشرقية).

ضبط (16325 عبوة "مخصبات زراعية" غير صالحة للإستخدام الزراعى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها 19000 قرص حبوب غلال "منتج نهائى" – 7 طن مواد خام "مخصبات زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر تحت التعبئة – 2 ماكينة تغليف لزوم التصنيع)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية بدون ترخيص – كائن بالبرلس بكفر الشيخ).

ضبط (2٫15 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص – كائن بطنطا بالغربية).

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