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حوادث

انتشار مكثف لتأمين ثاني أيام انتخابات «النواب» بالمحافظات

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:07 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
مريم جبل وعمرو المزيدي
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تواصل قوات الشرطة الانتشار بالشوارع واللجان الانتخابية لتأمين ثانى أيام انتخابات مجلس النواب 2020 بمختلف مديريات الأمن التي تشهد انتخابات المرحلة الأولى ورفعت الداخلية درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاستحقاق الدستوري وحفظ أمن البلاد على مستوى الجمهورية.

واعتمدت الوزارة خطة أمنية رفيعة المستوى لتأمين المواطنين أثناء ادلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

ومر مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود واستنفار كافة الخدمات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.

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