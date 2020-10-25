ستار العرفي.. حبس ساقطة مدينة نصر لترويج الدعارة «أونلاين»

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس ساقطة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بإدارة صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج العرفى وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، رصدت وجود صفحة بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحتوى على العديد من صور الفتيات المخلة وبعض العبارات التى روجت خلالها لنفسها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.عقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، واستهدافها تم ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وتبين أنها بدون عمل.وبمواجهتها اعترفت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى عبر شبكة الإنترنت عن طريق الصفحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.