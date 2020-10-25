توافد العراقيون في بغداد ومحافظات الجنوب لإحياء ذكرى الانتفاضة

توافد الآلاف من العراقيين، اليوم الأحد، إلى ساحات العاصمة العراقية، وسط استنفار أمني خاصة في جنوب العراق.فقد انطلقت التظاهرات في المحافظات الجنوبية لإحياء الذكرى الأولى لتظاهرات أكتوبر، المطالبة بمحاسبة الفاسدين، وإجراء انتخابات حرة واختيار مفوضية مستقلة.وتوافد المتظاهرون وهم يحملون الأعلام العراقية، في 9 محافظات جنوبية، أبرزها البصرة والناصرية والنجف إلى ساحات التظاهر وسط إجراءات أمنية مشددة.واحتشد الآلاف في البصرة، وساحة الحبوبي في الناصرية جنوب البلاد، اللتين شهدتا محطات عنف وخطف عديدة طالت المتظاهرين في أوقات سابقة.