احياء ذكرى الانتفاضة العراقية في العام الماضي

يحيي الالاف من العراقيين اليوم الأحد، ذكرى الاحتجاجات العراقية في أكتوبر من العام الماضي، لتغيير النظام العراقي في حينها.وبمناسب مع مرور سنة على الانتفاضة، توافد آلاف العراقيين إلى الشوارع في ساحات المدن الكبرى في البلاد، لا سيما في العاصمة بغداد، ومحافظات الجنوب، هاتفين ضد الطبقة السياسية والأحزاب والفساد المستشري، فضلًا عن المحاصصة، والتدخلات الإيرانية، يستعد العراقيون اليوم الأحد لإحياء الذكرى الأولى لحراكهم، مجددين نفس المطالب، بالإضافة إلى محاسبة قتلة المتظاهرين.وبينما بدأ عدد من المتظاهرين بالتوافد منذ ساعات الليل، انتشرت القوات الأمنية وسط العاصمة.في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن "القوات الأمنية أغلقت طريق شارع أبو نواس من فندق فلسطين باتجاه ساحة التحرير وشارع الرشيد، كما قطعت جسري السنك والشهداء".في المقابل، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية.