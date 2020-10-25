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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

خبير فى الذكاء الصناعى: «قضاة آليون» سيشرفون على المحاكم خلال 50 عاما

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:40 ص
قضاة آليين
قضاة آليين
وكالات
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قال الخبير في الذكاء الصناعي تيرنس موري، إن "قضاة آليين" يستطيعون اكتشاف الكذب وتحديد المذنبين بدقة تصل إلى 99 في المئة سيحلون مكان القضاة البشريين في المحاكم خلال 50 عاما.

ونقلت صحيفة "ديلي تيليجراف" عن تيرنس قوله إن "قضاة قاعة المحكمة سيكونون آليين بحلول عام 2070 وستكون الروبوتات قادرة على اكتشاف علامات الكذب التي لا يمكن للإنسان اكتشافها، وذلك عبر تحليل أنماط الكلام غير المنتظمة ودرجة حرارة الجسم وحركات العين".

ومن المفترض أن يكون لدى القضاة الآليين كاميرات تلتقط وتحدد أنماط الكلام غير المنتظمة، والزيادات العالية في درجة حرارة الجسم وحركات اليد والعين، بحسب الخبير.

ويتوقع أن تكون هذه الروبوتات شائعة في معظم جلسات الاستماع الجنائية والمدنية في إنجلترا وويلز خلال 50 عاما فقط، وذلك بناء على دراسته التي استمرت لعامين والتي من المقرر نشرها العام المقبل.

ومن الناحية القانونية، يرى الخبير أن الذكاء الصناعي سيفتح شكلا جديدا وأكثر انصافا للعدالة الرقمية، حيث ستصبح المشاعر الإنسانية والتحيز والخطأ شيئا من الماضي.

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