الناخبون يتغلبون على درجة الحرارة في كرداسة بالعصائر

شهدت لجان كرداسة تزايدا في الإقبال من قبل الناخبين ظهر اليوم، رغم ارتفاع حرارة الجو، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.وجذبت إحدى عربات العصائر والمثلجات المتجولة الناخبين حولها، عقب الإدلاء بأصواتهم، وذلك للترطيب على أنفسهم من درجة حرارة الجو المرتفعة.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك في دوائر 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.