«عمليات تنسيقية الأحزاب» تستعرض سير انتخابات النواب بالمحافظات

استعرض أكمل نجاتي، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالمرحلة الأولى، عن طريق متابعي أعضاء التنسيقية والحاصلين على تصريح المتابعة الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.واستعرض متابعي التنسيقية سير العملية الانتخابية وتواجد المرأة المصرية بصورة ملحوظة والشباب بصورة مكثفة واتباع التعليمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، واستعرض المتابعين فى محافظات قنا والأقصر والفيوم والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر.وفتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها اليوم السبت في التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطًا ساخنًا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.