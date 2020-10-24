غدًا.. انطلاق الصالون الثقافى الأول لـ كونفشيوس بجامعة عين شمس

تنطلق صباح غد الأحد، أولى فعاليات الصالون الثقافي الأول لمعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.صرحت بذلك الدكتور إسراء عبدالسيد مدير المعهد، مضيفة أن الصالون الثقافي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة عين شمس ونظرائهم من جامعات صينية.وأوضحت أن الصالون الأول ينطلق تحت عنوان "مستقبل اللغة العربية في الجامعات الصينية"، بمشاركة خبراء متخصصين من كلية الألسن جامعة عين شمس.ومن المقرر أن يعقد الصالون شهريًا في أحد التخصصات العلمية المشتركة بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات.