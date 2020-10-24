الإمارات تسجل ألفا و491 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل ألف و491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، لافتة إلى أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 123 ألفا و764 حالة.وأوضحت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1826 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 116 ألفا و894 حالة.