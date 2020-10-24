«تدريب الداخلية» ينظم الاحتفال السنوي بيوم محو الأميّة

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية، احتفال يوم "محو الأميّة" للعام التدريبي 20192020.جاء ذلك خلال مشاركة كافة قطاعات وزارة الداخلية في مسابقة يتم الإعداد لها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو أميّة المجندين للارتقاء بمستوى الأداء لبلوغ أفضل المعدلات، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشارك في الحفل عدد من القيادات الأمنية المعنية وشهد الحفل توزيع الكؤوس وشهادات التقدير والحوافز المادية على الفائزين.