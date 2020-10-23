وزير التعليم يعلق على موعد بث مواد اللغات بقناة «مدرستنا»

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على موعد انطلاق بث مواد اللغات للمدارس التجريبي بقناة «مدرستنا» التعليمية.وأكد الوزير خلال رده على أحد المتابعين بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه لا يوجد موعد محدد لأنه عمل ضخم.وأضاف الوزير، أنه يتم الآن تجهيز القناة، مناشدًا الطلاب بضرورة الاستفادة من المعروض حتى إتمام العمل.