«جوتيريس»: اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا خطوة أساسية نحو السلام

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار.وكان قد رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وقّعه طرفا النزاع الليبي، الجمعة، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في الأمم المتحدة.ووصف الاتحاد الأوروبي اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بـ"النبأ السار"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد الذي توصل إليه طرفا النزاع الليبي يدخل حيّز التنفيذ فورا.وقالت وليامز في مؤتمر صحفي أعقب مراسم التوقيع أن طرفي النزاع وقعا على "اتفاق دائم وكامل لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد يدخل حيّز التنفيذ فورا".