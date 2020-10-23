قصة بركة الحلويات تتصدر «تويتر»



تصدر هاشتاج #قاطعو_الحمصية موقع التغريدات الشهير"تويتر" لما دعا إليه عدد من رواد الموقع لمقاطعة الحمصية، وهي الحلويات الأشهر في تواجدها بعلبة حلاوة المولد، ذات وزن ثقيل، سعر القطع الصغيرة منها لا يتعدى 4 جنيهات والكبيرة من 8 إلى 10 جنيهات للقطعة وهي الأرخص مقارنة بأسعار قطع حلويات المولد داخل العلبة.

حمصية

ورواد الموقع يتساءلون عن السر في تواجدها بكثرة داخل العلبة، على الرغم من عدم تفضيلها لدى الكثير من الأِشخاص، كونها "ناشفة" إلى حد كبير، فلا يُفضلها كبار السن على وجه الخصوص.



حمصية

حمصية

حمصية

طريقة صنع الحمصية

- تتكون من سكر وعسل وحمص

- تعتمد على تحميص الحمص في الفرن، ثم خلط السكر مع العسل والماء في إناء على النار حتى يتجانس، وفي صاج مدهون بالزيت نضيف الحمص والعسل ونقلبهما جيدًا، ثم نفرد الخليط بالنشابة، ونجعل السمك بحجم مناسب.

- نتركه يبرد ويتصلب ثم يقطع.

حمصية