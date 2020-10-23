رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4290 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:53 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4290 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1702 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،203 مخالفة السير بدون تراخيص، 10 دراجة نارية مخالفة، 26 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

حقيقة القبض على حسن شاكوش وحمو بيكا فى منطقة المنصورية (فيديو)

الصور

image description

افتتاح 10 مساجد بدمياط

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

«أسيوط» تطلق حملة «مصر جميلة» لتنظيف الشوارع (صور)

image description

استمرار العمل على رفع كفاءة الشوارع والميادين بأسيوط

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

5 أسباب تؤدي لمشكلة العيون الدامعة

كم يمكننا أن نبقى على قيد الحياة دون طعام؟

دراسة جديدة تثبت محدودية فعالية البلازما كعلاج لكورونا

إجلاء 3500 شخص بعد اندلاع حريق فى مجمع تجارى فى مومباى

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
المزيد

الثقافة

اليوم.. «علي بابا والأربعين حرامي» بساحة الهناجر

إحالة قاتل الأديبة نفيسة قنديل إلى المفتي

محمد هشام ضيف برنامج «كل يوم شاعر» الأربعاء

«الوفاء» تصدر «رحلتي إلى أوروبا» لـ سيد علي إسماعيل