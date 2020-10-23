ضبط 4290 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4290 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1702 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،203 مخالفة السير بدون تراخيص، 10 دراجة نارية مخالفة، 26 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.