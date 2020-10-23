بتكلفة 24 مليار ليرة.. تركيا تنبي معتقلا كل 10 أيام في 2021

في ظل ما تواجهه تركيا من تدهور اقتصادي وأوضاع مالية سيئة، أعلنت وزارة العدل التركية عن مخططها لافتتاح 39 سجنا جديدا العام المقبل، وذلك وفقا لجدول الميزانية الخاصة بالوزارة.و خصصت الحكومة التركية نحو 23 مليارا و973 مليونا و52 ألف ليرة تركية، لوزارة العدل لبناء وافتتاح 39 سجنا جديدا، أى بمعدل سجن كل 10 أيام، وفقا لتقرير وكالة ميزوبوتامايا التركية.يذكر أن عدد السجون الجديدة التي جرى افتتاحها في تركيا خلال عام 2019 بلغ 26 سجنا جديدا، ارتفع هذا العدد إلى 29 في العام الجاري، ليبلغ إجمالي عدد السجون في البلاد 355 سجنا.وسبق أن حض رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على احترام سيادة القانون، والالتزام بقرارات المحكمة بشأن المعارضين السياسيين والشخصيات المسجونة.وأكد سبانو لأردوغان أهمية سيادة القانون والديمقراطية على وجه الخصوص، والحاجة إلى حماية استقلال القضاء وحرية التعبير، وفقا لموقع تركيا الآن.وقال سبانو إن تركيا ملزمة بشكل واضح بالامتثال لقرارات المحكمة، نظرًا إلى أنها طرف موقع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.