«التايمز»: حماس تستخدم الأراضي التركية لاستهداف خصومها

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، نقلا عن أجهزة مخابرات غربية، استخدام حركة حماس قاعدة إلكترونية سرية في تركيا لاستهداف خصومها.وقالت أجهزة المخابرات، إن الحركة تستخدم الشبكة لتنفيذ عمليات الحرب السيبرانية والاستخبارات المضادة من مقرها الرئيسي في إسطنبول.وأوضحت الأجهزة أن القاعدة الإلكترونية السرية لحماس في تركيا بدأت أعمالها قبل عامين، تحت إدارة القيادة العسكرية لحماس في غزة، وأنها منفصلة عن المكاتب الرسمية للحركة في تركيا، وفقا للتايمز.وكانت أجهزة مخابرات أوروبية قد رصدت مقرا سريا تابعا لحركة حماس فى تركيا، لتنفيذ عمليات الحرب السيبرانية والاستخبارات المضادة، وفقا لما نقلته قناة العربية.وتم إنشاء المقر الرئيسى فى إسطنبول، وهو منفصل عن مكاتب حماس الرسمية في المدينة، والتي تتعامل بشكل أساسي مع التنسيق والتمويل، وهي تعمل بتوجيه من القيادة العسكرية لحماس في غزة.